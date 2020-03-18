Kordon dolanması nedir? Anne karnında kordon dolanması düzelir mi?

Kordon dolanması anne adaylarını endişelendiren sorunlardan biridir. Aslında kordon dolanması anormal bir durum değildir. İster normal, ister sezeryan olsun bütün doğumlarda rastlanabilir. Peki, kordon dolanması nedir? Anne karnında kordon dolanması önlenebilir mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeğin kordonunun normalden daha uzun olması, rahim içinde bebek için yeterli yer olmaması ve çoğul gebelikten dolayı alanın kısıtlanması gibi sebeplerle gerçekleşen kordon dolanması nedir? Anne karnında kordon dolanması önlenebilir mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KORDON DOLANMASI NEDİR?

Göbek kordonu rahimdeki bir bebek için bir yaşam çizgisidir. Bebeğin karnından plasentaya doğru giden göbek kordonu genellikle üç kan damarı içerir ve yaklaşık 55-75 cm arasında değişir. Gelişmekte olan fetüse oksijen, kan ve besin sağlar.

Bebeğin kordonunun boynuna dolanmasıyla, bebeğe besin ve oksijen gitmemesi durumunda bebek kayıplarının yaşanabileceği ciddi bir problemdir. Genellikle rahimde alan dar olduğunda bebek için hayati önem taşıyan göbek kordonu bebeğin boynuna dolanabilir.

Bebeğin boynunun etrafında kordon dolanmış olması genellikle ciddi sorun yaratmaz. Kordonun özel yapısı içindeki damarların ve kordonun sıkışmasını engeller. Bu nedenle bebekler bu durumu kolaylıkla tolere edebilirler.

Bazı durumlarda doğum kasılmaları sırasında bebek aşağıya doğru ilerledikçe, kordon boyun etrafında sıkışabilir. Bu sırada bebeğe giden kan ve oksijen miktarı azalır. Çoğu bebek bu durumu kolaylıkla tolere edebilirken bazı bebekler edemez. Bebeğin kalp atım hızında bir yavaşlama ortaya çıkar. Doğumdan önce, kan akışı tamamen kesilirse, ölü doğum meydana gelebilir.

Anne adayının sol yanına çevrilip oksijen verilmesi ile kalp atım hızı genellikle normale döner. Daha nadir durumlarda ise bebeğin kalp atımları düzelmez ve acil sezaryen gerekli olabilir.

ANNE KARNINDA KORDON DOLANMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Kordon dolanması sorunu gebeliğin erken evrelerinde görülen bir sorun olmadığında çoğu uzmana göre bebeklere bir zararı olmadan müdahale edilebilir.

Rahimdeki bebeğin boynuna kordon dolanmasını annenin önleyebilmesi mümkün değildir. Ancak bunun olumsuz sonuçlarını önleyebilmek adına yapılacak en önemli şey özellikle gebeliğin son aylarında bebeğin hareketlerini takip etmektir. Bebeğin günde 10 defadan fazla hareket etmesi normal olarak kabul edilir. Ancak, bu hareketlerin 10’un altına düşmesi ya da her gün 15 kez hareket eden bebeğin hareket sayısının 5'e düşmesi durumunda risklerin değerlendilirilmesi amacıyla mutlaka doktora başvurulması önerilir.