Kore gazisi ve eşini ölüm bile ayıramadı
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Kore gazisi 90 yaşındaki Durmuş Menteş dün yaşamını yitirmişti. Bugün de eşi Ayşe Menteş yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi’nde yaşayan ve dün Milas Devlet Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü yaşamını yitiren 90 yaşındaki Kore gazisi Durmuş Menteş askeri törenle toprağa verilmişti.
Bu sabah saatlerinde de 84 yaşındaki eşi Ayşe Menteş eşinin acısına dayanamayarak yaşamını yitirdi.
Menteş çiftinin bir gün ara ile yaşamlarını yitirmesi çocuklarını ve torunlarını acıya boğdu.
Ayşe Menteş’in cenazeside bugün Beçin Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.