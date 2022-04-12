Koreli müzik grubu WIHI, Kapadokya develerine şarkı yaptı
Kapadokya'yı gezmeye giden Koreli K-POP müzik grubu WIHI, 'Capadocia Camel' ismini verdikleri bir şarkı yaptı.
Daha önce de Türkiye’de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya’da deveye bindi. Koreli K-POP müzik grubu WIHI
Deve üzerinde Kapadokya’yı gezen Güney KorelK-POP müzik grubu WIHI, ‘Capadocia Camel’ ismini verdikleri şarkı besteledi.
Çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya’nın da tanıtımına katkıda bulundu.
Deve çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, “Bölgeyi deve üzerinde gezerken klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu” ifadesini kullandı. (İHA)