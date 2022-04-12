HAYAT
Abone Ol

Koreli müzik grubu WIHI, Kapadokya develerine şarkı yaptı

Kapadokya'yı gezmeye giden Koreli K-POP müzik grubu WIHI, 'Capadocia Camel' ismini verdikleri bir şarkı yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Daha önce de Türkiye’de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya’da deveye bindi.  Koreli K-POP müzik grubu WIHI

Deve üzerinde Kapadokya’yı gezen Güney KorelK-POP müzik grubu WIHI, ‘Capadocia Camel’ ismini verdikleri şarkı besteledi.

Çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya’nın da tanıtımına katkıda bulundu.

Deve çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, “Bölgeyi deve üzerinde gezerken klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu” ifadesini kullandı. (İHA)