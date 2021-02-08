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Körfez’e kimyasal yayıldı

Kocaeli Yarımca sahilinde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.

Güncellenme: 13:40, 08/02/2021
Haberler Yaşam
Körfez’e kimyasal yayıldı

Bir taraftan iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken, bir taraftan da çevre katliamlarıyla dünyanın ekolojik sistemi her geçen gün yok oluyor.

Marmara Denizi’nde kirlilik haberleri peş peşe geliyor. Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi Yarımca sahilini kapladı.


Sabah erken saatlerde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinde kirli bir tabaka gördü. Çevrede bulunan limanlara gelen gemilerden sızan kimyasal olduğu tahmin edilen kirlilik Yarımca Sahil boyunca yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca görüldü. Yaşanan kirlilik çevrede spor yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından tepki çekti. DHA

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Altın iklim değişikliği Kocaeli maden Malatya NASA Teknoloji
Yayınlanma Tarihi:13:38,