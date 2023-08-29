Korhan Berzeg’in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü

İstanbul'da geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

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İstanbul’dan geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde, 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’, eve döndü.

Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktığını belirtti.

Tina’nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg’i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da “Köpek geldi. Aileyi çağırdık. Arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yapıp, arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

ABDdeki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran’da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA’ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı’nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg’in evinin önünden 3’üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. (DHA)