Köri, "sos" anlamına gelir ve Doğu Hint mutfağında bolca kullanılan, son zamanlarda Türk mutfağında da kullanımı artan birçok baharattan oluşan bir karışımdır. İçinde zerdeçal, kimyon, zencefil, acı kırmızıbiber, demirhindi, kişniş, karanfil, kakule ve sumak gibi baharatlar bulunmaktadır. Köri; A vitamini, B vitaminleri (folik asit), kolin, B3 vitamini (niyasin), B6 vitamini, K vitamini, E vitamini (alfa tokoferol) ve C vitaminin yanı sıra bol miktarda kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, manganez, bakır ve selenyum içermektedir. Peki, baharat ve sos olarak; özellikle makarna, et ve tavuk yemeklerinde kullanılan körinin faydaları nelerdir? Köri neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Köri tozundaki baharatların kombinasyonu size güçlü antioksidanlar sağlayabilir. Bu baharat karışımı, sindirim sistemini güçlendirmeye ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Diyetinize ekleyeceğiniz köri tozu, sindirimi teşvik eder ve bağırsaklarınızdaki iyi bakteri sayısını artırır. Körinin insan sağlığı açısından faydalarını haberimizde sizler için derledik… Körinin faydaları nelerdir? Köri neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

KÖRİNİN FAYDALARI

Körinin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Köri tozundaki en önemli bileşenlerden biri zerdeçaldır. Zerdeçalın, eklem ağrılarını hafifletmede ve iltihap tedavisinde çok etkili olduğu bulunmuştur.

* Köride sıkça bulunan kakule ve fesleğen çok etkili vazodilatörlerdir ve kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Körideki lifin de kolesterol yönetimine yardımcı olduğu bulunmuştur.

* Kalsiyum, fosfor ve magnezyum kemik kası sağlığının korunmasında faydalıdır ve dejeneratif süreci yavaşlatmanın önemli bir anahtarıdır. Bir çorba kaşığı köri tozu 30 mg kadar kalsiyum içerebilir.

* Köri tozunun ayrılmaz bir parçası olan zerdeçal, karaciğeri detoksifiye ettiği bulunan antioksidan bileşik kurkumin içerir. Karaciğer, içinden geçen tüm yiyecekleri ve besinleri işleyen vücudun en büyük filtrasyon sistemlerinden biri olarak hizmet eder.

* Köri, kanser oluşma riskini azaltır ve tümör hücrelerinin yayılmasını engeller. Birçok kanser türüne karşı etkilidir. Yapılan çalışmalar körinin (zerdeçalın) içerisinde bulunan kurkuminin özellikle kolon kanserinde oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

* Köri tozunda bulunan önemli miktardaki protein, besin maddelerinin gıdalardan vücudun diğer bölgelerine taşınmasına yardımcı olur. Böylece kişinin genel sindirimine yardımcı olur.

* Zerdeçal çok sağlıklı bir bileşendir ve köri tozundaki ana baharatlardan biridir. Zerdeçal diyabet riskini düşürebilir.

* Köri, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara (sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile giden ve bu kayba bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının yitimine neden olan bir grup hastalık) karşı koruyucudur.