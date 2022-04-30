“Korku bizi hayatta tutar”

369 metrelik Çamlıca Kulesi'nin temizlik ve bakımını üstlenen endüstriyel dağcılar, her gün büyük heyecan yaşıyor. Günde yasal olarak en fazla 6 saat çalıştırılmaları gerekiyor. Bazen 25 kilo ağırlıkla çalışmak zorunda kalıyorlar.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çamlıca Kulesi’nin dış cephesinin bakımı, onarımı ve temizliğinden sorumlu endüstriyel dağcılar ürkütücü bir görev yapıyor. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ekip, bir ip yardımıyla günde yaklaşık 6 saat havada kalarak Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi’nin hem bakımını hem de temizlik işlerini yapıyor.

Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan Kaan Kara, “Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz” dedi.

“TEK BİR İŞ YAPMIYORUZ, TEMİZ MANZARA SUNMAK İSTİYORUZ”

Ekip liderlerinden Zİ Endüstriyel İple Erişim Direktörü Kaan Kara, “Çamlıca Kulesi’nde tek bir iş yapıyoruz diyemeyiz. Şu an uygulanan iş cam yüzeye seramik çalışması. Bu çalışmayla birlikte camın 3-4 günde kirleniyorken bunu 1-2 aya uzatabiliyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. Dış cephede sadece cam silimiyle uğraşmıyoruz. Bakım, onarım, sıva, raspalama işleri ve genel periyodik kontrollerimiz sürüyor. Şu an buna bayram hazırlığı diyebiliriz. Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz” diye konuştu.

YÜKSEKLİK HER ZAMAN TEHLİKE KAYNAĞI AMA KİŞİYİ ÖZGÜR HİSSETTİRİYOR

Mesleğin zor olduğu kadar cezbedici bir yanı da olduğunu ifade eden Kara, “Yasal olarak 6 saat çalışabiliyoruz. Öğleden önce 3, öğleden sonra 3 saat şeklinde. İpin üzerinde çalışırken sizin ergonomik yapınız, oturuş şekliniz uzun süre oturduğunuzda bacaklarınızdaki kan akışını kesebilir. Dışarıdan bakıldığında zor bir meslek ama buna alıştıktan sonra bir markette kişi kendi mesleğini nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Yüksekte her zaman heyecanlı hissediyoruz. Zorlukları olduğu kadar bizi cezbeden tarafları da var. Kişiyi özgür hissettirmesi bizi cezbeden konular” ifadelerini kullandı.

RÜZGAR ÇALIŞMAMIZI ENGELLİYOR

Çamlıca Kulesi’nin temizliğinin hava şartları elverdiği sürece 15 günde tamamlanabildiğini belirten Kara, “Hava şartları çok önemli. Bunun en başında rüzgar geliyor. Rüzgar bizim çalışmamızı engelleyen bir faktör. Rüzgar olursa iplerin birbirine karışma riski var, çalışanların 1 saat gibi bir sürede başlarında ağrı oluşma, dikkat bozukluğu gibi semptomlar kendini gösterdiği için biz belirli rüzgar aralıklarında çalışıyoruz” dedi. Kara, gelen ziyaretçilerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE CANIMIZI EMANET EDİYORUZ

Yaklaşık 3 buçuk yıldır bu mesleği yaptığını belirten 47 yaşındaki Hakan Oran, hazırlıklar tamamlandığında açıklamalarda bulundu.

Oran, “Sabah 07.00 gibi burada oluyoruz. O gün iniş yapacağımız yere göre malzemelerimizi ve ekipmanlarımızı hazırlıyoruz, iniş yapacağımız yerin istasyonlarını kuruyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra da ipe giriş için hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Aldığımız güvenlik önlemlerine canımızı emanet ediyoruz” diye konuştu.

“AİLEM ÇOK TEDİRGİN OLUYORDU”

Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra bu mesleğe başlayan Oran, “Eğer o gün polisaj yapacaksak üzerimizde ortalama 20-25 kiloluk bir ağırlık oluyor. Ailem ilk başlarda çok tedirgin oluyordu ama uzun bir süre geçtiği için onlar da alıştılar. Bizim işte korku olmazsa olmaz. Korku bizi hayatta tutar. Çok keyifli bir mesleğimiz var, çok severek yapıyorum” dedi.