Korku evi: Bebek cesetleri bulundu, baba-kızın ensest ilişkisi ortaya çıktı

Polonya'nın küçük bir köyünde bir evde bulunan bebek cesetleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Sık sık çığlıkların yükseldiği evde sapık babanın bir kızıyla ensest ilişki yaşadığı, diğerine de defalarca tecavüz ettiği anlaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Polonya’da uzun süredir çığlıkların duyulduğu bir evle ilgili ortaya çıkan gerçek duyanları şoke etti.

Ülkenin kuzeyindeki Czerniki köyündeki evde plastik torbalara sarılı 3 bebek cesedi bulundu. Olayın ardından evde yaşayan 54 yaşındaki Piotr Gierasik ve 20 yaşındaki kızı Paulina Gierasik gözaltına alındı. Komşuların sık sık kavga ve çığlık sesleri duyduğu evle ilgili gerçek ise yetkilileri bile dehşete düşürdü.

Baba ve kızın uzun süredir ensest ilişki yaşadığı, kızın cinsel ilişki sırasında sürekli çığlıklar attığı belirtildi.

HAMİLE OLDUĞUNU FARK EDEN ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan baba kızın 4 yıldır ilişki yaşadığı, genç kadının hamile olduğunu fark eden iş arkadaşlarının durumdan şüphelendiği kaydedildi. Pastacı dükkanındaki arkadaşları Paulina Gierasik’in sürekli bol kıyafetlerle büyüyen karnını gizlemeye çalıştığını söyledi.

Bir süre tatile gittikten sonra geri döndüğünde çok zayıf ve güçten düşmüş görünen Gierasik’in göğsünden süt de geldiğini fark eden arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Genç kadın ve babasının yaşadığı evde polisin yaptığı araştırmalar korkunç gerçeği ortaya koydu. Gelişigüzel kazılmış mezarlarda poşetlere sarılı 3 bebek cesedi bulan polis, baba kızın ensest ilişki yaşadığını anladı.

BEBEKLERDEN BİRİ DİĞER KIZINDAN

Köyde yaşayan bir kişi, “Çift gibi yaşıyorlar, bazen el ele tutuşuyorlardı. Yine de gerçeğin anlaşıldığını görünce panik oldular. Hepimiz şoke olduk” dedi.

Bebek cinayetleri ve ensest suçlamasıyla yargılanacak genç kadın, polise verdiği ifadede başka erkekler kendisine bakmasın diye babasının saçlarını kazıdığını anlattı.

Öte yandan ölü bebeklerden ikisinin Paulina’ya, diğerinin ise kız kardeşine ait olduğu belirlendi. Sapık babanın diğer kızına da tecavüz ettiği sonucuna varan yetkililer, adamın küçük köydeki kulübeyi “korku evine” çevirdiğini belirtti.

Polis, evde gizlenmiş başka cesetler olabileceği şüphesiyle aramaları devam ettiriyor.

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