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Korkunç cinayetin detayları belli oldu! Müge Anlı’ya katılan katil zanlısı Feride Ercan cinayetini anlattı…
Korkunç cinayetin detayları belli oldu! Müge Anlı’ya katılan katil zanlısı Feride Ercan cinayetini anlattı…
Müge Anlı'nın sabah kuşağı programında Feride Ercan cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler ortay çıktı. Programa konuk olan katil zanlısı, cinayeti "Feride'nin cesedini yok etmek için testereyle parçalayıp sobada yaktım" diyerek itiraf etti.
Yaşam 25 Mart 2019 - 10:42

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Feride Ercan’ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 2019 Ocak ayında kaybolan Feride Ercan’ın katil zanlısı, “Attığım yumrukla ölen Feride’nin cesedini testereyle parçalayıp sobada yaktım. Lehime olan konuları öğrenmek amacıyla da iki kez TV programına katıldım” ifadelerini kullandı.

TESLİM OLDU

Katil zanlısı Feride Ercan’ı öldürmek gibi bir niyeti olmadığını dile getirdi. Yalçınkaya, olayın kazayla olduğunu ifade etti. Zanlının programa katıldıktan sonra polise teslim olduğu bildirildi.

Son güncelleme: 10:43 - 25.03.2019
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