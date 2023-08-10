Korkunç olay: Tekneden ters takla atmak isterken dudağı koptu

İngiliz turistin hayatı, Türkiye'de yaptığı tatil sırasında çıktığı bir tekne gezisiyle kabusa döndü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan 28 yaşındaki Macaulay Burke, Türkiye tatilinde turistlerin de sık sık tercih ettiği bir tekne turuna çıktı. Ancak tekne, Didim’in Altınkum denizinde demirlediği sırada suya atlamaya çalışması genç adamın hayatını neredeyse sona erdiriyordu.

Yayınlanan korkunç videoda, Burke, tekneden ters takla atarken görüldü. Ancak daha suya iniş yapmadan tekneye beklenmedik bir dalga çarptı ve geminin yan tarafına çarparak sarsılmasına neden oldu.

Tekneye çarpan ve ağır yaralanan genç adamın alt dudağı, diş etleri ve burun deliğinin bir kısmı yırtıldı. İlk başta ne kadar ağır yaralandığını anlamadığını söyleyen Burke, başka bir yolcunun yardımıyla tekneye geri döndü.

“TÜRKİYE’DEKİ DOKTORLAR HARİKA”

Birden çok kez burnunu kırmış eski bir rugby oyuncusu olan turist, çok fazla kanaması olduğu için tıbbi müdahaleye başvurduğunu ekledi. Burke, yüzüne 50 dikiş atıldığı iki saatlik bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Türkiye’deki doktorların harika bir iş çıkardığını söyleyen Burke, “Rugby oynamaya başladığımdan beri burnum bu kadar düz olmamıştı.” dedi.

Hastanede iki gün kaldıktan sonra, kendisine “şanslı” olduğunu söyleyen yüz rekonstrüksiyon uzmanları, Birleşik Krallık’a dönmesi için izin verdi.

“Bir doktor, çarpma anında boynumu kırarsam ölebileceğimi söyledi.” diyen Burke, “Bana yardım ettikleri için doktorlara ve sigorta şirketine çok müteşekkirim. Çok farklı bir hikaye olabilirdi.” diye ekledi.

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