Korkunç ölüm: Amazon kabilesiyle yakınlaşmaya çalışan kaşifin hazin sonu

Bir Amazon kaşifinin korkunç sonu... Yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan ve modern hayatla temas kurmamış bir kabileyle arkadaş olmaya çalışan gezginin başına gelmeyen kalmadı.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar, Amazon yağmur ormanlarının ücra köşelerinde yaşayan son birkaç kabilenin, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ölümcül bir güçle karşılık verebileceğini ve onların arkadaşı olmaya çalışmanın bile trajediye yol açabileceği konusunda uyardı.



Ekolojist Paul Rosolie düzenli olarak ormanın ücra bölgelerine geziler düzenliyor, ancak yerli halkla iletişim kurmaya çalışmamak konusunda uyarıda bulunuyor.

Geride kalan birkaç kabile, neredeyse bir Taş Devri’nde gibi yaşıyor, ancak bölgeleri, keresteciler tarafından giderek artan bir şekilde tehdit altında. Üstelik yaşadıkları ormanın küçülen alanlarını savunurken ölümcül olma riskleri de yüksek.



Podcast sunucusu Julian Dorey’e konuşan Rosolie, bunun felakete yol açabileceğini söylerken bir kaşifin başına gelen korkunç olayı da ayrıntılarıyla anlattı…

BİR YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜ AMA…

“Manu Ulusal Parkı’nın kenar mahallelerinden bir hikaye vardı. Buralı bir adam ormana gitmeye başladı ve onlara muz yığınları bırakmak istedi.” diyen Rosolie, adamın pala gibi işe yarar öğeler bıraktığını da ekledi.

Göçebe avcı-toplayıcıların ayakkabı ve kıyafet kullanmadığına dikkat çeken ekolojist, bir yıl boyunca çeşitli yiyecek ve aletleri bıraktıktan sonra, adamın kabilenin güvenini kazanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Rosolie şöyle devam etti: “Onu almaya geldiklerinde orada olmaya başlayacaktı ve onlar onu görecekti, o da onları görecekti ve bir süre sonra onlarla fiilen etkileşime geçebilecek hale geldi. Onların dilinden sadece birkaç kelime konuşabiliyordu.”

“Bu adam onlarla etkileşim halindeydi, ta ki bir gün onu vücudundan dışarı fırlayan (kirpi okları diyorlar) oklarla öldürmelerine kadar… Onu neden öldürdüklerini bilmiyoruz. O sadece onlara yardım etmek için oradaydı. Bu insanları kesinlikle seviyordu.”

“Onların haklarını savunuyordu ama bir şey yaptı ya da onun yaptığı bir şeyi tehdit olarak yorumladılar ve onu anında öldürdüler.” diyerek talihsiz adamın başına gelenleri anlattı.



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