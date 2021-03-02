Korkutan görüntü: Yanardağ faaliyete geçti

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağda patlama meydana geldiği bildirildi.



Yanardağın geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana ilk büyük patlamayı kaydettiği, gökyüzüne 5 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili can kaybı bildirilmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yanardağdan yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Yetkililer bölgede yaşayanların kraterden en az 3 kilometre uzağa kaçmalarını isterken, Kuzey Sumatra Bölgesi için ikinci dereceden tehlike uyarısı yapıldı.

Bölgede yaşayan 20 yaşındaki Wirda Sitepu, Reuters haber ajansına yaşadıklarını anlattı. Sitepu, “Dağda şu an patlama yok, dumanlar ve tozlar azaldı” dedi.

Endonezya’da 130’dan fazla yanardağ bulunuyor.