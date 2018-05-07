Korkutan rapor: Nisan ayında 30 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayınladığı rapor iç karartıcı... Rapora göre 2018 yılının Nisan ayında toplam 30 kadın öldürülürken şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetlerde de artış yaşandı.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yayınlanan rapora göre geçtiğimiz aylara göre nisan ayında kadın cinayeti sayısında artış yaşandı. Ayrıca şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetler de artış gözlendi. Mart ayında 25 kadın öldürüldü. Şubat ayında 47, ocak ayında ise 28 kadın cinayete kurban gitmişti.

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ ETKİLİ OLDU AMA…

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan kadın cinayetindeki düşüşe göre, bu yılın nisan ayında kadın cinayetleri yeniden arttı. Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün etkisiyle kadın hareketinin yükselişi, kadınların meydanları doldurması ve tüm tarafların kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınaması bu düşüşte etkili olmuştu. Bu tutumun devam eden günlerde sürmemesi tekrar şiddeti arttırıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun basın yoluyla toladığı bilgilerle hazırlanan 2018 Nisan verilerine göre, nisan ayında öldürülen kadınların yine kendi hayatlarına dair karar almak istediği için öldürüldü. Bu ay içerisinde öldürülen 30 kadından 10'u bu sebeple öldürüldü. Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği iller İstanbul, Adana. Gaziantep ve Kocaeli oldu.

3 KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Adana'da barda oturan 19 yaşındaki Dilek K., kimliği belirlenemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Aynı kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Dilek K. ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Tekirdağ'da evli olduğu erkeğe boşanma davası açan Hediye B., hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunan aynı şahıs Eyüp B. tarafından delici aletle ağır yaralandı.

Kayseri'de Sibel İ., ayrıldığı erkek Fuat Duygulu tarafından kesici aletle ağır yaralandı. Sibel İ.'nin hastanedeki tedavisi sürerken sanık Duygulu tutuklandı.

Nisan ayında öldürülen kadınlardan 10'u kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü; 10'unun ölüm nedeni cinayet şüphesi taşırken, 5'inin failinin neden öldürdüğü bilinmiyor. Ayrıca bu işlenen kadın cinayetlerinden 2'si kadın boşanmak istediği için gerçekleşirken; kadınlardan 2'si ekonomik nedenlerle ve 1'i ayrılmak istediği için öldürüldü.

KADINLARI EN YAKINLARI ÖLDÜRÜYOR

Kadınlar yakınları tarafından öldürülmeye devam ediyor. Kadınların 11'i evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, 1'i imam nikahlı olduğu erkek, 2'si oğlu ve 2'si akrabası tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 10'u 35-65 yaş arasındayken, 7'si 25-35 yaş arasındaydı. 6'sının yaşı tespit edilemedi.

İstanbul'da D.H, boşanmak istediği için evli olduğu V.H. tarafından sokak ortasında ateşli silahla öldürüldü.

Nevşehir'de yüksek lisans öğrencisi Kübra Y. ayrılmak istediği için, birlikte olduğu öğretim görevlisi Sadettin Baştürk tarafından öldürüldü.

ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM EDİYOR

Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlerden sadece 51 çocuğun bu suça maruz kaldığına ulaşıldı. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

Nisan ayında meclis komisyonundan geçen çocuk istismarında yaş sınırını düşürmeyi ve konuya ilişkin haberlere yayın yasağı getirmeyi öngören yasa teklifi, toplumda tepkiyle karşılandı. Kadınlar #TasarıİstismaraÇözümDeğil etiketiyle sosyal medyada eylemdeydi. Suçun ortaya çıkmasını engelleyen, caydırıcı çözümler içermeyen tasarı askıya alınırken; çocuklar istismara uğramaya devam etti. 51 çocuktan 26'sı okulda, 10'u evde istismara uğradı.

Aydın'da iki kız kardeşin iki yıl boyunca öz babaları 45 yaşındaki İsmail E. tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı. Batman'da 3 çocuk dayı ve amcaları tarafından istismara uğradıkları ortaya çıktı, savcılık yayın yasağı getirdi. İstanbul Sarıyer'de 15 kız öğrenciye istismarda bulunan sınıf öğretmenleri S.K tutuklandı.

15 KADINA CİNSEL ŞİDDET UYGULANDI

Kadınların 5'i tanımadığı erkek, 7'si öz babası, 2'si öğretmeni ve 1'i akrabası tarafından şiddete maruz kaldı. Adana'da 27 yaşındaki D.B, evli olduğu kişinin kardeşi tarafından evinde cinsel saldırıya uğradı. Sanık tutuklandı. İstanbul'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi L.M, bindiği otobüste durakta inmek istediği halde otobüs şoförü tarafından alıkonuldu, cinsel tacize uğradı. Şoför yakalandı.