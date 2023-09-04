Koruma altındaki gölden 40 bin metre ağ çıktı

Denizli'de koruma altındaki Işıklı Gölü'nden 40 bin 500 metre ağ çıktı. Denizli İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma Bot Komutanlığı’nın gece denetimlerinde toplanan ağlar imha edildi. İl Müdürü Şakir Çınar, gölün bir çok endemik türe ev sahipliği yaptığını hatırlattı, kaçak avcılığa müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Selami AYDIN

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Çevre Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üç yıl önce ‘Doğal Sit, Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve ‘Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilen Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü kaçak avcıların istilasına uğradı.

Nilüfer çiçekleriyle son yıllarda turizmin de canlandığı gölde iklim değişikliği nedeniyle su yüzeyi yüzde 20 oranında daralınca kaçak avcıların iştahı kabardı. Göldeki turna ve sazan balıkları belli bölümlerde yığılma yapınca kaçak avcılar bu bölgelere sık sık ağ atmaya başladı.

'40 BİN METRE AĞ TOPLANDI'

Çivril İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Denetim Ekibi ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sene başından bu yana artırdı.

Özellikle gece yapılan kontrollerde 8 ayda toplam 40 bin 500 metre uzunluğunda kaçak ağ toplandı. Sadece Ağustos ayında 26 bin 600 metre ağ toplandığı bildirildi. Ekipler sudan çıkardıkları ağları göl kenarında yakarak imha etti. Bu yıl denetimlerde toplanan kaçak ağların normalin çok üzerinde olduğu kaydedildi.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Denetimlerin aralıksız süreceğini söyleyen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Yasa ve yönetmeliklere aykırı yapılan kaçak avcılığa karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Kaçak avcılara göz açtırmayacağız. Sadece Işıklı Gölü'nde değil tüm su kaynaklarında denetimlerimizi yapıyoruz.

Güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte titizlikle çalışıyoruz. Sulardaki ekosistem sadece bize değil aynı zamanda balık ve birçok endemik türe ev sahipliği yapıyor. Suyu ve sudaki bu değerli ekosistemi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bölgede üç koperatif ticari avcılık gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir tarıma izin verilen göle il müdürlüğü her yıl 300 bin sazan yavrusu bırakıyor.