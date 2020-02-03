Koruma altındaki Gölköy’ü kurtarın

Sulak alanların korunmasının önemine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1997 yılından bu yana kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü” nedeniyle Bodrum’un Göltürkbükü mahallesindeki Gölköy Kovalık Sulak Alanı (Akdeniz Gölü) çevre eylemi gerçekleştirildi.

Bodrum Kent Konseyi Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı’nı Koruma Çalışma Grubu’nun düzenlediği etkinliğe Kent konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Gölköy Mahalle Muhtarı Ahmet Barut, Bodrumlu çevre örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

400 DÖNÜMLÜK SULAK ALAN YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Flamingo ve pelikanlar olmak üzere 80’e yakın kuş ve balık türü ile Akdeniz çanağında sadece Bodrum’da bulunan 500 yıllık hurma ağaçlarının yer aldığı 1. Derce Doğal Sit Alanı ilan edilen yaklaşık 400 dönümlük sulak alanda inceleme yapıldı, çöpler temizlendi.

Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı’nı Koruma Çalışma Grubu’nun sözcüsü Lon Biret “Sulak alan gerek inşaatların moloz atıkları ve gerekse deniz ile bağlantısının kesilmesi ile yok olma tehlikesi ile karşıya karşıya. Sulak alanı besleyen dere ve azmakların çöplüğe dönmesi nedeniyle su kaynakları da yarı yarıya azaldı. Bu nedenle çalışma gurubu olarak sulak alanın kurtarılması ve gelecek nesillere kazandırılması eski günlerine döndürülmesi için acil rehabilitasyon projesini hazırlıyoruz. En kısa zamanda belediyeye vererek buranın yeniden düzenlenmesini ve turizme kazandırılarak korunmasını sağlayacağız. Aksi takdirde yüzlerce balık ve kuş türünün hayatı ve alanın geleceği yok olacak” dedi.

“DSİ’NİN ACİLEN SULAK ALAN AZMAKLARINI TEMİZLEMESİNİ BEKLİYORUZ”

Gölköy mahalle muhtarı Ahmet Barut, sulak alan içerisindeki azmak ve derelerin temizlenmesi için DSİ ‘ye yazılı müracaat yaptıklarını belirterek “DSİ’nin en kısa zamanda gelerek gerekli temizlemeyi yapmasını bekliyoruz çünkü aksi halde sulak alanı besleyen dereler kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi.

Bodrum Gönüllüleri Derneği üyesi Cüneyt Karaloğlu da “Bu havzaya yönelik tüm yanlış kullanım ve müdahaleler, yörede meydana gelebilecek ekolojik fakirliği, susuzluk ve kuraklığı tetikleyerek gölü çöl haline getirecek boyuta ulaştı.

Dünyada tek bir örneği bulunmayan Gölköy hurmalarının üzerine benzin dökülerek yakıldığı gibi, göl katı atıkların dökülmesi ve atılması ile çöplük haline getirildi. 1. derece Doğal sit Alanı olmasına rağmen su havzası, Akdeniz Gölü ve dünyada eşi benzeri olmayan hurmalar yakılarak, sökülerek, susuz bırakılarak yok ediliyor. Daha fazla geçmeden acil müdahale gerekli” dedi.