Koruma altındaki karacayı vurana 9 bin 685 TL ceza

Geçen salı günü koruma altındaki türlerden olan karacanın vurulduğu üzerine av sahasına Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Koruma altındaki yaban hayvan türlerinden olan karacayı vuran kişi hakkında, yasak günde avlanmaktan bin 256 TL idari, 1 adet karaca ve 3 adet tahtalı kuşu vurmaktan 8 bin 429 TL tazminat cezası uygulandı.

Edirne DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, “İhbarı yaparak şahsın tespit edilmesinde yardımcı olan duyarlı avcılara ve bölgedeki vatandaşlara teşekkür ederiz” açıklamasında bulunuldu. (İHA)