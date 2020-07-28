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Koruma altındaki yaban keçisi, yavrusuyla görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçisi, yavrusuyla görüntülendi
Tunceli'de, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yavrusuyla birlikte, Uzunçayır Baraj Gölü gövdesinin bulunduğu alanda yiyecek ararken görüntülendi.
Yaşam 28 Temmuz 2020 - 09:14

Kent merkezindeki Munzur Çayı’nın su sağladığı, Uzunçayır Baraj Gölü’nün gövdesinin bulunduğu alanda, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yavrusuyla birlikte yiyecek ararken görüntülendi.

Alandaki mağaralarda ve çevresinde yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, baraj gölünün güvenliğini sağlayan görevliler tarafından da avcılardan korunuyor. İnsanlara çok yakın bir alanda görüntülenen yaban keçisi ve yavrusu daha sonra gözden kayboldu.  DHA

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