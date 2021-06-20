Korumazsak koruyacak bir şeyimiz kalmayacak

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin 2012-2015 yılı Başkanı ve şu andaki genel sekreteri Galip Gür (59) birliğin amacını ve özellikle pandemi dönemi sonrasında Türkiye'de ve turizmde önde gelen ülkelerin koylarının rant, imar kirliliği ve betonlaşma tehlikesi altında olmasına dikkat çekti.

Gür “Dünyanın her yerindeki cennet koylar, doğa, tarih ve kültürel miraslar hepimize ait. Birliğimizin amacı bu güzellikleri en doğal biçimiyle insanlığa ait ve gelecek nesillere olduğu gibi bırakılması için turizmde deneyimli ülkeler ile turizmi yeni gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek ortak çözüm önerileri, ortak projeler üretmek” diye konuştu.

“BETON YIĞININA DÖNÜŞTÜ”

Galip Gür yaklaşık 50 yıldır turizm sektörünün içerisinde olduğunu belirterek “Bodrum'da turizm 1950'li yılların sonunda ev pansiyonculuğuyla başladı. Babam Rüştü Gür Bodrum'un ilk turizm derneğinin başkanı ve ilk otelcisi. Eskinin balıkçı ve süngerci kasabası, hatta sürgün yeri olan Bodrum'da otuz yıl önce bir adet 5 yıldızlı otel açıldığında çok sevinmiştik. İstihdam artacaktı ardından eğlence mekanları açıldı. Ardından koylar dev otellerle doldu, adeta beton yığınına dönüştü. Oysaki Bodrum'un ev pansiyonculuğu ile başlayan turizmi, butik otel tarzında devam etmeliydi” ifadelerini kullandı.

KONTROLSÜZ TURİZM BODRUM'UN KABUSU

Dünyanın en zengin insanlarının tatil için Bodrum ve Ege kıyılarını tercih etmekteki en önemli nedenlerinin cennet koyların güzelliklerinde huzur bulmak olduğunu belirten Gür, “Kontrolsüz turizm Bodrum'un kabusu. Milyonlarca yıllık koylarımızı korumalıyız, korumazsak ileride hiçbir şey kalmayacak” dedi.