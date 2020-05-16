Korunayım derken hasta olmayın

Corona virüsünden korunmak için sosyal mesafe kadar hijyen de çok önemli. Peki siz maske, eldiven ve dezenfektanları doğru kullandığınızdan emin misiniz? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, son dönemde hayatımıza giren koruyucuları kullanmanın püf noktalarını SÖZCÜ HAFTASONU'na anlattı.

DEZENFEKTAN

Su ve sabuna ulaşmak zorsa alkol bazlı dezenfektan solüsyonları kullanabilirsiniz. Dezenfektanlar, çantanın içinde değil de dış tarafında, kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. Dezenfektan, ellerimizin tüm yüzeyine yayılacak şekilde buharlaşıncaya kadar ovulmalıdır, yüz ve göz ile temas ettirilmemelidir. Bunları solumak, nefes darlığına yol açabilir.

MASKE

Kalabalık alanlarda maske takılmalıdır. Maske takılmadan önce eller dezenfekte edilmelidir. Maske, lastiklerinden tutularak burun, ağız ve çene içeri girecek şekilde takılmalıdır. Maskeyi çene altına indirmek veya burnu açık bırakmak koruma sağlamaz. Maskeye dokunulmamalıdır, çıkarırken de lastiklerden tutulmalıdır. Kirlenen maske çöp kutusuna atılmalıdır.

ELDİVEN

Covid-19 hastaları, onların yakınları ve sağlık çalışanları eldiven takmalı. Sokaktaki herkesin eldiven takmasının hastalığı engellediğine dair ise bir delil yok. Aksine, eldiven kullanmanın yarattığı yalancı güven hissi, virüsün daha fazla yayılmasına sebep olabilir. Bu nedenle eldiveni önermiyoruz. Ancak kullanılacaksa öncesinde eller iyi yıkanmalı, işi bittikten sonra atılmalıdır.

Eldiven neden tehlikeli?

Örneğin gittiğimiz bir market alışverişinde eldiven taktık, ürünleri alırken dokunduk, o arada telefonumuz çaldı ve açıp konuştuk. Alışverişimizi tamamlayıp kasaya gittiğimizde yine aynı eldivenle çantamıza ve cüzdanımıza, paraya ya da kredi kartına dokunduk. Aynı eldivenle poşetlerimizi aldığımızda belki de o ürünlerden birine dokunan hasta bir kişinin bulaştırdığı virüsü, cep telefonumuza, çanta ve cüzdanımıza bulaştırmış olduk.

Para değil, kredi kartı kullanın

Virüsün kâğıt paralarda 3-4 saat, madeni paralarda ise yaklaşık olarak 3-4 gün yaşayabildiği düşünüldüğünde ve her bir banknotun yüzlerce kişinin elinde dolaştığı göz önünde bulundurulduğunda çare belli: Kredi kartı kullanmak… Hatta kart ile ödemelerde temassız kredi kartları daha güvenlidir.

Bunlara dikkat

1 – Para, direkt olarak cepte açık halde taşınmamalı, mutlaka cüzdanda tutulmalı.

2 – Paraya temas sonrası cüzdan ve çanta, sabunlu su ile silinmeli. Eller su ve sabunla 20 saniye yıkanmalı.

3 – Marketlerde kasa görevlileri, her müşterinin ardından ellerini dezenfekte etmeli ve eldiven değiştirmeli.

Damlacıkla bulaşır

Covid-19 virüsü öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca hasta kişinin solunum esnasında çıkardığı partiküllerle kirlenmiş olan yüzeylere temas edilmesi ve bu ellerle ağız, burun ya da göze temas yoluyla bulaşabildiği bilinmektedir.

Hasta kişiyle 1 metreden daha yakın mesafedeki temas sonucu bulaşma riski artar. Hastalığın bulaşmasını önlemek için izolasyon çok önemli olup evden çıkılmaması ve kalabalık ortamlara girilmemesi gerekir.