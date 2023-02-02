Kötü bir randevuysa 51 dakikada sonlanıyor… İşte mazeretler…

Büyük aşk hikayeleri her zaman kolay yaşanmıyor, tıpkı ilk randevuların her zaman yolunda gitmediği gibi... Bir ankete göre; ilk randevudan memnun olmayan bir kişini mazeret gösterip kaçması 51 dakika sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İster daha önce tanışılsın, isterse tanışılmasın ilk randevu her zaman pek de istendiği gibi gitmeyebilir ve taraflardan biri kibar bir mazeret uydurarak randevuyu terk edebilir. 2 bin kişiyle yapılan bir ankete göre, bir kişinin mazeret gösterip randevudan ayrılması için geçen ortalama süre 51 dakika.

Genelde kaçmak isteyen taraflar, sahte bir acil durum yaratarak veya klasik bir “başım ağrıyor” bahanesi ileri sürerek randevuyu sonlandırıyor. Peki ilk randevularda insanları kaçmaya iten nedenler neler?

Ankete katılanların yüzde 48’i karşılarındaki kişinin kaba olmasını neden gösteriyor. Yüzde 37’si de randevuya çıktıkları kişinin sürekli olarak telefonunu kontrol etmesini ileri sürüyor. Yüzde 36’sı ise garip bir atmosferin dışarı çıkmaları için yeterli olacağını söylüyor.

25 DAKİKADA KARAR VERİLİYOR

Britannia Rescue tarafından yapılan araştırma, ankete katılanların yüzde 44’ünün randevuyu erken bitirmek için bir bahane kullandığını ortaya çıkardı.

Bir randevudan çıkmak için öne sürülen bahaneler arasında kendini iyi hissetmemek, işte acil bir durum, hasta akrabalar ve bozuk bir araba yer alıyor.

Ankete göre randevunun devam edip etmeyeceğine ise yaklaşık 25 dakika içinde karar veriliyor. Bununla birlikte, yüzde 58 gibi yüksek bir oran da herhangi bir kıvılcım olmamasına rağmen kendilerini kalmak zorunda hissettiklerini söyledi. Yüzde 72’si nezaketen devam ettiğini, yüzde 37’si daha iyi olacağını umduğunu ve yüzde 36’sı bir şey söylemekten rahatsız olduğunu söyledi.

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