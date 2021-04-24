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Kötü muamele gören onlarca köpek kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü muamele gördüğü ihbarı yapılan köpekler, jandarma eşliğince girilen barınaktan belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Güncellenme: 13:31, 24/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kötü muamele gören onlarca köpek kurtarıldı

Seyitaliler Mahallesi’nde bir hayvan barınağında çok sayıda sokak köpeğinin uygunsuz koşullarda barındığını gören bir hayvansever durumu yetkililere bildirdi.

Kandıra Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte barınağa geldi. Yapılan incelemelerin ardından 250 köpeğin barınaktaki konteynerlerde sağlıksız koşullarda barındığı belirlendi. Köpeklerden bazılarının hasta olduğu saptandı. Barınak mühürlenirken, köpeklere el konulmasına karar verildi.

Köpeklerin bir kısmı gönüllü hayvan dernekleri tarafından alınırken, 84 köpek ise bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada tedavileri ve bakımları yapılacak olan köpekler daha sonra sahiplendirilerek kalıcı bir yuvaya kavuşacak.

Hakkında adli işlem başlatılan C.T’nin kurduğu ruhsatsız barınakta 250 köpek için çeşitli yardım kampanyalarıyla para topladığı iddia edildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:27,