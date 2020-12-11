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Köy çeşmesinde kullanılan tarihi eseri jandarma fark etti
Köy çeşmesinde kullanılan tarihi eseri jandarma fark etti
Adıyaman'da Ağcin köyünün çeşmesinde kullanılan Roma dönemine ait kabartmayı, jandarma ekipleri fark etti. Tarihi eser, çeşmeden sökülerek Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yaşam 11 Aralık 2020 - 16:14

Yıllardır Adıyaman’ın Ağcin köyünde bulunan köy çeşmesinde kullanılan kabartma, jandarma tarafından fark edildi.

Köyün çeşmesinde içinden boru geçirilerek kullanılan Roma dönemine ait tarihi eser, jandarma tarafından yerinden sökülerek Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(FOTO: İHA)

Kabartmada, üçgen içerisinde kanatlarını açmış kartal betimi, gövdesi cepheden, başı profilden verilmiş şekilde yer alıyor. Alt kısmında ise profilden verilmiş atın üzerinde asker figürünün sağ elinde mızrak, sol elinde kalkanı bulunuyor. (İHA)

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