Köyde vefat eden her kadın için fidan dikiyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde oturan Nizamettin Tural, köyde vefat eden her kadın için bölgedeki ağaçsız alanlara fidan dikiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nizamettin Tural çocukluk yıllarından beri köyde tanıdığı, vefat eden her kadın için köyün ağaçsız alanlarına çam, köknar ve ladin ağaç türlerinden oluşan 30 fidan dikti.

Her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp asan Tural, üzerinde emeği olan kadınlara vefasını diktiği fidanlarla sunuyor.

Çoğunluğu gurbette yaşayan köy halkı ise yazın geldikleri memleketlerinde yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları görünce duygusal anlar yaşıyor.



“ÜZERİMİZDE ÇOK EMEKLERİ VAR”

Nizamettin Tural, “Küçüklüğümden beri çevreyi çok seviyorum. Çevreye olan duyarlılığım, hayvanlara olan sevgim hiç bitmedi. Ağaç dikmek, meyveleri sulamak ve hayvanları beslemeyi her zaman yaparım. Özellikle dağlık alanlara o bölgeye uygun ağaçları dikmeyi seviyorum. Çocukluğumuzda yaşlı teyzelerimiz bize annelik, babalık yaptı. Üzerimizde çok emekleri var. Tabii zaman geçtikçe bize annelik yapan komşularımız vefat etti. Ben de onların isimlerini ağaçlarda yaşatmayı düşündüm. Annelerinin isimlerini ağaçlarda gören köylüler de çok mutlu oldu” diye konuştu.

“KÖYE GELİNCE ÖĞRENİYORLAR”

Köylülerin çoğunun gurbette yaşadığını söyleyen Tural, “Köyümüzün büyük bir çoğunluğu şehir dışı veya yurt dışında yaşıyor. Köylülerimizin çoğunun böyle bir fidanlık oluşturduğumdan haberi yok. Köye gelince öğreniyorlar. Köye geldiklerinde annelerinin isimlerini görüp duygulanıyor” dedi.

Annesi Ayşe Hatun adına dikilen fidanı görmeye gelen Ali Meral (74) ise annesini 15 yıl önce, 90 yaşında kaybettiklerini anlatarak, “Nizamettin Tural’a teşekkür ediyorum. Annem ve diğer kadınların hepsi nur içinde yatsın. Annem bize hem annelik hem de babalık yaptı. Nizamettin beni çağırdı ve ağaçları gördüm. Annemin ismini görünce çok duygulandım. Her gördüğümde çok duygulanıyorum” ifadesini kullandı.

Annesi Hede Meral adına dikilen fidanı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Musa Meral (53) de “Haberim yoktu. İstanbul’da yaşıyorum, yazın köyüme geliyorum. Köyüme geldiğimde gördüm. Çok güzel olmuş. Nizamettin Tural, köyünü ve komşularını çok sevdiği için sevgisini fidanların üstüne isimler asarak, paylaşıyor. Annemin ismini ağaçta görmek çok güzel bir duygu” dedi. (DHA)