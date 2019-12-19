Köylü kadınlardan kanserle savaşan arkadaşlarına anlamlı destek

Balıkesir’in Süller köyünde yaşayan Şahize Tunçel, 3 ay önce 3 ay önce meme kanserine yakalandı. Ameliyat olan ve sol göğsü alınan Tunçel'e destek olmak için harekete geçen arkadaşları anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kanserle savaşan arkadaşlarına saçlarını kazıtarak destek veren Süllerli kadınlar, arkadaşlarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana aynı köyde yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen Ayten Bulut, Şehnaz Küçük, Aysel Çevik, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban, aldığı kemoterapi sonucu saçları dökülmeye başlayan arkadaşları Şahize Tunçel'e destek olmak için bir araya geldi ve saçlarını kazıttı. Arkadaşlarının kanser teşhisi sonrasında hep yanında olan 5 kadın, ‘hayata büyük bir umutla bağlan' diyerek adeta hep birlikte kansere karşı savaş başlattılar.

Kanser teşhisi öncesindeki yaşamlarına devam ettiğini belirten Şahize Tunçel'in arkadaşları, eskiden olduğu gibi yine Tunçel ile birlikte köyde traktör sürerek, salıncakta sallandılar. Arkadaşlarının kendisine destek vermek için saçlarını kestirmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şahize Tunçel, sonuna kadar savaşarak hastalığı arkadaşlarıyla birlikte yeneceğini söyledi.



‘HAYATA TUTUNMAMI SAĞLADILAR’

Meme kanseri teşhisi konduktan sonra yaşadıklarını anlatan Şahize Tunçel, “2-3 ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Tahliller, sonuçlar yapıldı, birçok doktora gittik geldik ve meme kanseri teşhisi konuldu. Yapacak bir şey yoktu, ameliyat… Hatta doktor memeyi almamız gerekiyor dedi. Ameliyattan önce ve sonra kemoterapi görürsün deyince ilk önce bayağı psikolojik olarak yıkıldım. Şu anda ameliyat oldum, tedaviye başladım, ilk kürümü aldım. Kanser denince insanın aklına ilk saç dökülmesi geliyor. Bir kadın için de bu önemli. Arkadaşlarım da bana gerekirse biz de seninle birlikte kel kalmayı göze alırız dediler. Ben de o an için manevi destek olarak düşündüm, çok sevindim. Arkadaşlarım tekrar hayata tutunmamı sağladılar. Onlar olmasaydı evet biraz daha zorlanabilirdim. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Tıbbı Onkoloji Bölümünde Prof. Dr. Recep Çetin'e çok teşekkür ederim. Onun sayesinde biraz daha iyiyim. Hastalığımla ilgili hayati tehlike eğer erken fark edilmeseydi tabi ki vardı. Hastalığımda ikinci evredeyim. Tedavim devam ediyor ama sonuçlar çok iyi gidiyor” dedi.



‘ANLATILAMAZ BİR DUYGU’

Şahize Tunçel'e destek vermek için saçlarını kazıtan arkadaşlarından Ayten Bulut, “Bu köyde oturuyoruz. Ben Şahize'nin görümcesiyim. Biz bu hastalığı duyunca çok üzüldük ama atlatacağız bunu. Şahize kemoterapi alacaktı, bunu biliyorduk zaten. Biz arkadaş olarak biz sana destek olacağız dedik. Kendisi ilk kemoterapiye başladı, saçları dökülmeye başlayacak diye ısrar edip gidelim saçlarımızı kestirelim dedik. Gittik kestirdik saçlarımızı. Ben ilk defa aynaya baktım kendime çok güzel olmuşum dedim. Yani yaptığımız çok anlatılmaz bir duyguydu” ifadelerini kullandı.



‘ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ’

Tunçel'in arkadaşı Hatice Gezgin ise saçlarını kestirdiklerine hiç üzülmediklerini belirterek, “Arkadaşımızın hastalığını ilk duyunca destek için yanına gittik ve çok üzüldük. O da derdini bizimle paylaştı. Saçlarımızı kestirmeyle ilgili aslında arkadaşımızın birisi bizi teşvik etti. Arkadaşımız hastalığını duyunca çok üzüldü, saçlarının gideceğine de çok üzüldü. Arkadaşımızın biri ‘senin saçlar giderse biz de kestiririz' dedi. Biz de ağzımızdan çıktı bir kere hep beraber gidip saçlarımızı kestirdik. Saçlarımızı kestirdikten sonra kendimize çok güldük, çok hoşumuza gitti” dedi.



KARDEŞİ CESARET EDEMEDİ

Kanserle savaşan Şahize Tunçel'in kız kardeşi Dudu Demir ise kendisinin saçlarını kestirmeye cesaret edemediğini ve ablasından özür dilediğini söyledi. Demir, “Şahize'nin kız kardeşiyim. Öncelikle arkadaşlarının yaptığı bu güzel davranıştan ötürü tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki ben aynı cesareti gösteremedim, kendisinden özür diliyorum. Kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Onlara verdikleri moralden ötürü de hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi. (İHA)