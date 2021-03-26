Köylü kadınların kaderi değişecek

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 14 kadının, “Üretimde Pozitif Ayrımcılık” sloganı ile kurdukları Milas Anatolie Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin 130 köyde örgütlenmeye başladı. Kooperatif yönetim kurulu üyesi ve sözcüsü Feray Albasan, üretim süreci içinde yer alan kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için kurulan kooperatifin bu alanda pozitif ayrımcılık yaparak, hem kadınların ürettikleri ürünleri pazarlamayı hem de kadınların hayata bakış açılarında bir değişiklik yaratmayı amaçladığını belirtti. Albasan, “Amacımız öncelikle kadınlarımızı üretime yönlendirmek. Özellikle köylerdeki kadınların, satamadıkları ürünlerini almak, onları kooperatife ortak etmek. Bu şekilde hayat kalitelerini biraz olsun iyileştirmek ve dünyaya bakışlarını değiştirebilmek” dedi.

‘KÖY KÖY DOLAŞIYORUZ'

Pandemi nedeniyle bazı çalışmalarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Albasan, “Köylü kadınlardan ürettiklerini alıp, pazarlayacağız. Tüm planlamalarımızı bu yıl içinde tamamlayıp, yeni yılda uygulama aşamasına geçip, satışlara başlayacağız. 130 köyümüzü tek tek dolaşmaya muhtarlarla işbirliği yapmaya başladık. Köylülerin kooperatife olan ilgisini gördükçe bu konuda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gördük” açıklamasını yaptı.

KADINLAR İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK

Kooperatif olarak sadece köylü kadınlardan ürün alacaklarını belirten Albasan sözlerine şöyle devam etti: “Burada bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Kooperatif ortağı olarak şimdilik 14 kişiyiz. Bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz. Ortak olmak isteyenleri, üretim yapmak koşuluyla kooperatife ortak yapacağız. Elimizdeki ürünleri şu anda pazarlamaya başladık. Milas, Bodrum, Marmaris, Menteşe, Fethiye ve Datça Belediyeleri ürünlerimizden alarak, bize destek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da kooperatiflerle bizi buluşturuyor. O da bize çok güzel katkı sağlıyor.”

‘HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ'

Milaslı araştırmacı, tarih ve yazar Nevzat çağlar Tüfekçi ise, “Muğla'da bir ilki gerçekleştiren kadınlarımız hem üretecek hem pazarlayacak. Bu girişim aynı zamanda kırsal alanda hep erkeğinin gölgesinde kalan kadınları özgürleştiren bir atılımın ifadesi olarak da somutlaşacaktır” dedi.