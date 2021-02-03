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Köylüler 7 asırlık ağacın koruma altına alınmasını istiyor

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde boyu 40 metreyi bulan 7 asırlık kavak ağacı dikkat çekiyor. Ağacın koruma altına alınmasını isteyen köyün muhtarı, "Ağacımızın kuruyan dalları var. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Güncellenme: 10:30, 03/02/2021
Haberler Yaşam

Saraç köyünde yaşayanların gözü gibi baktığı kavak ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Köylüer, 7 metre 30 santimetre çapında, 40 metre yüksekliğindeki ortası oyuk 7 asırlık olduğu belirtilen kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor.

(FOTO: DHA)

“GÖRENLER ŞAŞIRIYOR”

Saraç köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Büyüklerimizden 700 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacımızın kuruyan dalları var, ortası oyuk bir şekilde. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışarıdan ağacı görmek için gelenler şaşırıyor. Kuruyan dallarımız düşüyor, köylülerimize zarar da verebilir. Bizim için manevi değeri büyük, sonuçta 700 yıllık ağaç. Köyümüzle özdeşleşmiş durumda” dedi.

(FOTO: DHA)

Köy sakinlerinden emekli işçi Aşur Koçak ise, “Ağacın bakıma ihtiyacı var. Bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da ayakta kalmasını istiyoruz. Dedelerimizden bize kaldı. Korunması için yetkililerin gerekeni yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)

emekli Tokat
Yayınlanma Tarihi:09:23,