Köylüler 7 asırlık ağacın koruma altına alınmasını istiyor

Saraç köyünde yaşayanların gözü gibi baktığı kavak ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Köylüer, 7 metre 30 santimetre çapında, 40 metre yüksekliğindeki ortası oyuk 7 asırlık olduğu belirtilen kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor.

“GÖRENLER ŞAŞIRIYOR”

Saraç köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Büyüklerimizden 700 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacımızın kuruyan dalları var, ortası oyuk bir şekilde. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışarıdan ağacı görmek için gelenler şaşırıyor. Kuruyan dallarımız düşüyor, köylülerimize zarar da verebilir. Bizim için manevi değeri büyük, sonuçta 700 yıllık ağaç. Köyümüzle özdeşleşmiş durumda” dedi.

Köy sakinlerinden emekli işçi Aşur Koçak ise, “Ağacın bakıma ihtiyacı var. Bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da ayakta kalmasını istiyoruz. Dedelerimizden bize kaldı. Korunması için yetkililerin gerekeni yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)