Köylüler diken üstünde… 350 tonluk kayadan çelik halatla korunuyorlar

Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli köyünde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan dev kaya kütlesi, köylülerin korkulu rüyasıydı.

Köy muhtarlığı, tehlike oluşturan kaya için yetkililerden yardım istedi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, 350 tonluk kayanın kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi.

Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü.

Peynirli köyü sakinlerinden çiftçi Tuncer Akyüz, “Tehlikeyi önlemiş olduk biraz ama ileride ne olur Allah bilir. Bir gün yağmurda devrilir yuvarlanırsa zarar verir insanlara” dedi. (İHA)