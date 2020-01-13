Köylüler kömür madenine ‘asla izin vermeyeceğiz’ dedi

Antalya Korkuteli Dereköy Yayla Mevkii’nde açılmak istenen açık kömür madeninin doğaya ve tarıma vereceğini belirten Dereköy köylüleri ve Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A platformu) üyeleri Yatağan Turgut köyü ve Milas Ekizdere köyündeki maden sahasında incelemelerde bulundu. Köylüler “Kömür madenine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz” açıklamasında bulundu.

Antalya Korkuteli Dereköy Yayla Mevkii'nde açılmak istenen açık kömür madenine karşı imza toplayan köylüler kömür madeninin vereceği zararı yerinde görebilmek için Yatağan Turgut köyü ve Milas Ekizdere köylerini inceledi. Kömür ocağının su kaynaklarına, tarıma, hayvancılık ve ormana zarar vereceğini belirten köylüler, “Kömür ocağının vereceği zararı yerinde gördük, köyümüzde açılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“ZEYTİN BAHÇELERİNİ CEHENNEM ÇUKURUNA DÖNÜŞTÜRDÜ”

İlk incelemeyi Muğla Yatağan Turgut köyünde yapan Dereköylüler kömüre bağlı olarak çalışan Yatağan Termik Santralini inceledi. Zeytinliğini kömür maden şirketine satmak yerine mücadele verdiğini belirten Turgut Köyü sakini Tayyibe Demirel, ziyarete gelenlere mücadele süreciyle ilgili bilgi verdi.

Yatağan Termik Santrali'nin 1982'den buya kömürü bağlı çalıştığını dile getiren Demirel şöyle konuştu:

*Yatağan Termik Santrali Turgut köyüne 9 kilometre uzaklıkta. Santrale kömür sağlamak için açılan kömür ocakları ise 2014'ten bu yana Turgut Köyüne doğru genişlemeye başladı. Maden şirketi kısa sürede Turgut Köyündeki zeytin bahçelerini cehennem çukuruna dönüştürdü. Maden genişleyerek köylülere ve doğaya zarar veriyor. Şirket benim yerimi de almak istedi ben satmadım.

“BİZE YOL GÖSTEREN OLMADI”

Turgut köyünden sonra yine açık kömür madenciliği yapılan Milas Ekizdere köyünde incelemede bulunan A Platformu ve Dereköylüler, maden nedeniyle büyük bir köyün boşaltıldığını söyleyen köylüler, “Evler yıkılmış, köy boşaltılmış, neredeyse 150 metrelere inen dev bir cehennem çukuruna dönüşmüş” dedi.

Köyde yaşadıkları yıkımla ilgili Dereköylülere bilgi veren Ekizdere Köyü sakini Aytaç Yakar, kömür madeninin açılmasından sonra hiçbir yeşilliğin yetişmediğini gördüklerini söyleyerek, “Evimizin önüne diktiğimiz domates fidanları bile kurudu. Evlerinizi tarlalarınızı bize satın, satmazsanız kamulaştırırız diyerek yerlerimizi satmaya zorladılar. Bizler ne yapacağımızı bilmediğimiz için sattık, bize yol gösteren hiç kimse olmadı” diye konuştu.