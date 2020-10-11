Köylülerin Atatürk sevgisi

Karaman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale Köyü'nde köylüler kendi imkanlarıyla köyün girişine Atatürk heykeli yaptırdı. O heykelin hikayesini Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca anlattı. Karaca şunları söyledi: “Atatürk'ün Ata yurdu olarak bilinen köyümüzün girişine Atatürk heykeli yapmayı düşünüyorduk. Ben muhtar seçildikten sonra İrfan Çorakcı ve Ahmet

Tekin arkadaşlarımız başta olmak üzere köylülerimiz Atatürk heykelini yapmamızı istedi. Yaklaşık 100 arkadaşımızla birlikte toplamda 20 bin lira para topladık. 50 gün sonra da Türk Bayrağımızla birlikte Atatürk heykelimizi köyümüzün girişine koyduk. Atatürk heykelini heykeltıraş Necati Şenok hocamız yaptı.”

‘YARDIM ALMADIK'

Atatürk heykeli için herhangi bir kurumdan yardım istemediklerini belirten Muhtar Karaca, “Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu ve siyaset üstü bir lider. Ayrıca köyümüz onun ata yurdu. Biz de Atatürk heykelini yaparken herhangi bir siyasi parti, dernek ya da belediyeden yardım talep etmedik. Kimse heykeli siyasallaştırıp, kendisine ait hissetmesin istedik. Yaptığımız bu heykel sadece köyümüze ve köylümüze ait olacak” dedi.

HEYKELİN AÇILIŞI 29 EKİM’DE OLACAK

Muhtar Karaca, “Köylülerimizle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda heykelimizin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi. Kara Harp Okulu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Atatürk'ün baba soyu, Karaman'dan giderek Manastır'da Kocacık'a yerleşmiştir. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde Debre şehrine bağlıdır. Atatürk'ün baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden gelmektedir. Atatürk'ün anne soyu da Karaman'dan gelmektedir.