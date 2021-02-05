Köyünde kendi müzesini kurdu

Kızılcaören köyünde belediyeden emekli olan 3 çocuk babası Şahin Çakır (75), çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Köyünde evinin yanına tek katlı bir bina yaptıran Çakır, 15 yıldır biriktirdiği eski eşyaları burada sergilemeye başladı.

Kapının üzerine ‘Şahin Çakır Müzesi’ yazdıran yaşlı adam gününü burada geçirmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen müzede yok yok. Tarihe karışan tarım aletlerini, mutfak araç gereçlerini, aydınlatmada kullanılan lambaları, eski televizyonları, radyoları müzede görmek mümkün.

“MÜZEYE GİREN ÇIKMAK İSTEMİYOR”

Çakır, eski eşyaların birçoğunu satın aldığını, birçoğunu çöpten topladığını ifade ederek “Burada 300 yıllık eşyalar var. Burayı gezmeye çevre köylerden, gurbetten gelenler var. Burayı gezenler çıkmak istemiyor. Müzeyi gezmek ücretsiz. Yaşım yetmiş beş ama buraya gelince kendimi on beş yaşında hissediyorum” dedi. (İHA)