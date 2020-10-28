Köyüne döndü, oluşturduğu bahçe ile örnek oldu

İstanbul Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan ve emekli olduktan sonra memleketi Van'ın Başkale ilçesine dönen 74 yaşındaki Şahabettin Yiğit, bağ-bahçe işleri ile çevresindekilere örnek oldu. Herkesin 'Buralar çorak bir şey yetişmez' dediği arazilere ağaç diken Yiğit, kısa sürede yaşadığı yeri ve çevresini meyve bahçesine dönüştürdü. 10 yıl önce tek bir ağacın bile bulunmadığı vadiye diktiği binlerce meyve ağacının hasadını yapan Yiğit, hemşehrilerini de teşvik etti.

Van’ın Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Çaldıran Mahallesi’nde doğan Şahabettin Yiğit, 9 yıl İstanbul Kapalı Çarşıda esnaflık yaptıktan ve emekli olduktan sonra artık memleketine dönmeye karar verdi.

“BURADA AĞAÇ BİLE YOK” DEMİŞLERDİ

Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi’ne dönen Yiğit, önce evinin önüne daha sonra mahallelerine 7 kilometre uzaklıkta vadiyi meyve bahçesi yapmaya karar verdi. Fakat çevredekilerin, “Buralarda bir şey yetişmez bak ağaç bile yok” dediği yere büyük emek veren Yiğit, 10 yılda binlerce meyve ağacının ürün verdiği bir bahçeye dönüştürdü. En güzel elmaların yetiştiği bu bahçeyi gören diğer köylüler ise bunu örnek alarak arazilerine ağaç dikmeye başladı. Kısa sürede herkesin rekabet halinde bahçelerde yetiştirdiği meyve ağaçları ürün vermeye başladı. 10 yıl önce sıfır üretimin olduğu ilçede şimdi on binlerce ton meyve üretimi yapılıyor. Yiğit´in girişimleriyle başlayan organik elma, armut, kiraz üretimi bölgede büyük rağbet görüyor.

“KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlçe Kaymakamı Asım Solak, bahçelerde elma hasadına katıldı. Başkale’nin bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kaymakam Solak, “Gerek tarihi ve turistik yerleri gerekse hayvancılığı, gerekse de böyle tarımsal üretimle ilgili. Başkale’nin bilinmeyen özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünde elma hasadı için aşağı Çaldıran köyüne geldik. Şahabettin amcamız tek başına burada elma üretimi başlatmış. Ve bugün de bu noktaya gelen bir bahçeyi görüyoruz. Tüm köylülere örnek olduğunu görüyoruz. Ben kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bölgenin terörden de arındırıldığını düşünürsek artık buralarda tarımsal üretimi artırmak kolay olacaktır” dedi.

“MEYVE YETİŞMEZ DEDİLER AMA BEN KARARLIYDIM”

Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi’nde doğduğunu ve 46 sene ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaldığını anlatan Yiğit, daha sonra İstanbul Kapalı Çarşı’da esnaflık yaptığını söyledi. Emekli olduktan sonra kendi köyüne döndüğünü belirten Yiğit, “Buraya geldiğimde burada yaşayanlar burada meyvecilik olmaz dediler. Ben karar verdim burayı değiştirmeye. Ortaklarımla birlikte burada çalıştık ve çok şükür bugün de çok mutluyum. Eskiden burada gölge yoktu. Ama şimdi buradan daha büyük bahçelerimiz var. 10 yılda bu bahçe bu hale geldi. Gençlere çok çalışmayı ve birlik beraberliği tavsiye ediyorum” dedi.

Herkesin burada bir şey yetişmez dediği araziler meyve ağaçlarıyla doldu ve üretimde fazla oldu. Ağaçlardan ürün alan vatandaşların şimdi tek sıkıntısı pazar bulamamak. Soğuk hava deposunun olmadığı mahallede vatandaşlar ürünleri bozulmasın diye ya hemen satmak zorunda kalıyorlar ya da ürünler bozulup elde kalıyor. Meyvelerini istedikleri zamanda satmak için yetkililerden yardım isteyen Yiğit, “Üretim çok fazla ama pazar bulamıyoruz. Eğer burada soğuk hava deposu olursa meyvelerimizi kısıtlı zamanda değil de istediğimiz zaman satabiliriz. Yoksa ürünler boşa gidiyor” diye konuştu. (DHA)