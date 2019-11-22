Koyungözü otunun faydaları nelerdir? Koyungözü neye iyi gelir?

Koyungözü otu, karahindiba bitki ailesindendir ve papatyaya benzer çok yıllık bir bitkidir. Çayır papatyası, koyun çiçeği, koyun otu gibi farklı isimlerle de bilinir. Uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılan bitki, özellikle ateşli hastalıklarda ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Şimdi koyungözü otunun sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım…

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki çayırlarda, bahçe, tarla ve yol kenarlarında yabani olarak yetişen çok yıllık dayanıklı otsu bitki olan koyungözü otunun sağlık açısından yüzyıllardır bilinen pek çok yararı bulunmaktadır. Peki, koyungözü otunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KOYUNGÖZÜ OTUNUN FAYDALARI

Koyungözü otunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Migren tipi baş ağrılarını azalttığı kanıtlanmıştır.

– Baş ağrısından dolayı oluşan kusma ve bulantıyı keser.

– Baş dönmesi ve kulak çınlamasına iyi gelir.

– Diş ağrılarını geçirir, sinirsel ağrıları hafifletir.

– Ruhsal rahatsızlıklarda fayda sağlar.

– Mide ve sindirim hastalıklarını önler.

– Hazımsızlığa iyi gelir.

– Kadınlarda vajinal akıntıyı azaltır.

– Romatizmal ağrıların hafifletilmesine yardımcıdır.

– Enfeksiyonların geçmesine yardım eder.

– İdrar söktürücü özellikleri bulunmaktadır.

– Karaciğerin sağlıklı olmasına yardımcıdır.

– Adet düzensizliklerine iyi gelir, ağrılarını geçirir.