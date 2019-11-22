Koyungözü otunun faydaları nelerdir? Koyungözü neye iyi gelir?

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki çayırlarda, bahçe, tarla ve yol kenarlarında yabani olarak yetişen çok yıllık dayanıklı otsu bitki olan koyungözü otunun sağlık açısından yüzyıllardır bilinen pek çok yararı bulunmaktadır. Peki, koyungözü otunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…
KOYUNGÖZÜ OTUNUN FAYDALARI
Koyungözü otunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:
– Migren tipi baş ağrılarını azalttığı kanıtlanmıştır.
– Baş ağrısından dolayı oluşan kusma ve bulantıyı keser.
– Baş dönmesi ve kulak çınlamasına iyi gelir.
– Diş ağrılarını geçirir, sinirsel ağrıları hafifletir.
– Ruhsal rahatsızlıklarda fayda sağlar.
– Mide ve sindirim hastalıklarını önler.
– Hazımsızlığa iyi gelir.
– Kadınlarda vajinal akıntıyı azaltır.
– Romatizmal ağrıların hafifletilmesine yardımcıdır.
– Enfeksiyonların geçmesine yardım eder.
– İdrar söktürücü özellikleri bulunmaktadır.
– Karaciğerin sağlıklı olmasına yardımcıdır.
– Adet düzensizliklerine iyi gelir, ağrılarını geçirir.