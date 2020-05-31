Koyunla köpeğin şaşırtan dostluğu

Karaören Mahallesi’nde yaşayan Çakmak ailesine ait koyunların, ‘Enik’ isimli kangal cinsi köpek ile sarmaş dolaş dostluğu herkesi hayretler içinde bırakıyor. Sürü sahibi Yunus Çakmak’ın oğlu Murat Çakmak, “Kuzular dahil 95 adet küçükbaş hayvanımız var. Çobanlık yapıyordum. Karaören köyü tüketim kooperatifin marketinde işe başladığım için hayvanlarla babam Yunus Çakmak ilgileniyor ve güdüyor. Resimdeki küçük köpeğimiz Enik 11 aylıktır. Bir gün dışarıda kuzuya böyle sarılmış şekilde yattığını görünce şaşırdık ve hemen fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştık. Çevreden beğeni aldık ve diğer insanlar da şaşırdı. Sürüyü asla bırakmıyor ve hep onlarla iç içe yatıyor” diye konuştu. İHA

