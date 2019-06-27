Kraliçe 2. Elizabeth, Kate Middleton’ı Kraliyet Fotoğrafçılık Başkanı yaptı

İngiliz basınında sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz Kraliyeti Fotoğraf Derneği’nin (Royal Photographic Society) patronu olarak görev yapan Kraliçe Elizabeth, 67 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini Kate Middleton’a bıraktı.

Kensington Sarayı resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Cambridge Düşesi fotoğrafçılıkla uzun süredir ilgili” ifadesini kullanarak, Kate Middleton’ın bu görev için ne kadar doğru bir seçim olduğunu vurguladı.

Kendisi de amatör bir fotoğrafçı olan ve üniversite yıllarından bu yana fotoğraf çeken Middleton, açıklamanın ardından birlik tarafından düzenlenen bir atölye çalışmasında boy gösterdi.

Prens William ile tanıştığı St. Andrews Üniversitesi’nde sanat tarihi eğitimi alan Düşes, uzun süredir amatör fotoğrafçılık yapıyor. Hatırlarsanız Middleton, kendi çocuklarının da sık sık portre fotoğraflarını da çekiyor.