Kraliçe 2. Elizabeth Çarşamba gecesini hastanede geçirdi

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini ve dün öğle saatlerinde ikamet ettiği Windsor Kalesi'ne döndüğünü duyurdu. Kraliçe, en son 8 yıl önce gece hastanede kalmıştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in çarşamba gecesini “ön tetkikler” için hastanede geçirdiği bildirildi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, perşembe öğle saatlerinde Windsor Kalesi’ne geri döndü ve morali yerinde” denildi.

Çarşamba günü İngiltere Kraliçesi, Kuzey İrlanda’ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri ‘gönülsüzce’ kabul ettiğini bildirmişti.

8 YILIN ARDINDAN…

Elizabeth, son olarak mide iltihabı nedeniyle 2013 yılında hastaneye kaldırılmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ise 9 Nisan tarihinde yaşamını yitirmişti. (İHA)



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