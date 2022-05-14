Kraliçe at gösterisinde heyecanlı anlar yaşadı

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, Windsor'da düzenlenen bir etkinliğe katılarak herkesi şaşırttı.

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Son dönemde sağlığının iyi olmadığı yönünde iddiaların ayyuka çıktığı İngiltere Kraliçesi Elizabeth herkesi şaşırtarak kamuoyunun karşısına çıktı.

Son dönemde birçok önemli etkinliği kaçıran ya da sanal olarak katılan Kraliçe Elizabeth, Kraliyet Windsor At Gösterisi’ne katılarak sürpriz yaptı.

At gösterisini protokolden izleyen Kraliçe zaman zaman heyecanlanırken, seyircileri selamlamayı da ihmal etmedi.

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