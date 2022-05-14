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Kraliçe at gösterisinde heyecanlı anlar yaşadı

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, Windsor'da düzenlenen bir etkinliğe katılarak herkesi şaşırttı.

Yayınlanma: 16:19 - 14 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kraliçe at gösterisinde heyecanlı anlar yaşadı

Son dönemde sağlığının iyi olmadığı yönünde iddiaların ayyuka çıktığı İngiltere Kraliçesi Elizabeth herkesi şaşırtarak kamuoyunun karşısına çıktı.

Kraliçe Elizabeth’in katılması süroriz olarak nitelendirildi.

Son dönemde birçok önemli etkinliği kaçıran ya da sanal olarak katılan Kraliçe Elizabeth, Kraliyet Windsor At Gösterisi’ne katılarak sürpriz yaptı.

Kraliçe Elizabeth’in moralinin yüksek olduğu görüldü.

At gösterisini protokolden izleyen Kraliçe zaman zaman heyecanlanırken, seyircileri selamlamayı da ihmal etmedi.

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