Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’na dönüyor

Haftasonu Kraliçe II. Elizabeth’in corona virüsü nedeniyle sarayı terk ettiği iddia edilmişti. Çıkan haberler, kraliçenin yeni görüntüleriyle yalanlanmış oldu.



Daily Mail'de yer alan haberde, 93 yaşındaki Kraliçe'nin her zaman olduğu gibi hafta sonunu Windsor'da geçirip ardından Londra'da toplantılarına ve programına döneceği yazıldı. Saraydan bir kaynak, Kraliçe'nin corona virüsü korkusu nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddiasını reddetti. Kaynak, “Kraliçe'nin her zamanki gibi yarın Buckingham Sarayı'na gelmesini bekliyorum” dedi.