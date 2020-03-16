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Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’na dönüyor
Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’na dönüyor
Corona virüsü nedeniyle programlarını iptal edip Buckingham Sarayı’nı terk ettiği iddia edilen Kraliçe II. Elizabeth'in, ortaya çıkan yeni görüntüleri ardından yalanlandı.
Yaşam 16 Mart 2020 - 13:19

Haftasonu Kraliçe II. Elizabeth’in corona virüsü nedeniyle sarayı terk ettiği iddia edilmişti. Çıkan haberler, kraliçenin yeni görüntüleriyle yalanlanmış oldu.

Daily Mail'de yer alan haberde, 93 yaşındaki Kraliçe'nin her zaman olduğu gibi hafta sonunu Windsor'da geçirip ardından Londra'da toplantılarına ve programına döneceği yazıldı. Saraydan bir kaynak, Kraliçe'nin corona virüsü korkusu nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddiasını reddetti. Kaynak, “Kraliçe'nin her zamanki gibi yarın Buckingham Sarayı'na gelmesini bekliyorum” dedi.

 

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