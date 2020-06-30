Kraliçe Elizabeth ilan asarak uyardı: Şatonun duvarına işemeyin

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İskoçya'nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun duvarına ve çevresine işeyen ziyaretçileri uyardı. Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri bir yazılı açıklama yaptı ve “İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerdeki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin” denildi…