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Kraliçe Elizabeth ilan asarak uyardı: Şatonun duvarına işemeyin
Kraliçe Elizabeth ilan asarak uyardı: Şatonun duvarına işemeyin
Kraliçe II. Elizabeth'in başı, İskoçya'daki Balmoral Şatosu'ndaki ziyaretçilerle dertte. Elizabeth çareyi, şatonun duvarına tuvaletlerini yapan gezginlere not yazmakta buldu: "İhtiyacınızı, Şato’dan 30 metre ileride giderin”
Yaşam 30 Haziran 2020 - 09:18

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İskoçya'nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun duvarına ve çevresine işeyen ziyaretçileri uyardı. Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri bir yazılı açıklama yaptı ve “İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerdeki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin” denildi…

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