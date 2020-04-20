Kraliçe Elizabeth’in doğum günü corona virüsüne takıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında düzenlenen askeri resmi geçit töreniyle yapılan, "Trooping the Colour" adlı etkinlik, corona virüsü salgınına takıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe'nin bu yılki doğum günü kutlaması internet üzerinden yapılacak.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 94. yaş günü kutlaması bu yıl corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Kraliçe’nin doğum gününün nasıl kutlanacağına dair alternatif seçenek arayan Buckingham Sarayı, doğum günü partisinin internet üzerinden düzenleneceğini duyurdu.

21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında Londra’da, “Trooping the Colour” etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından askeri bir tören segileniyor. 68 yıldır tahtta oturan Kraliçe, ülkenin en uzun süre tahtta oturan monarkı unvanını taşıyor.