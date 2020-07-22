Kraliçe Elizabeth’in muhafızları işten çıkartılıyor

İngiltere Kraliyet Ailesi, pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca, Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi Başkanı John Barnes bir açıklama yaptı ve "Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız" diyerek muhafızların işten çıkarılacağını belirtti.

İngiltere Kraliyet Sarayı, corona virüsü salgınında ziyaretçi sayısı düşünce maddi sıkıntı yaşamaya başladı. Müzeler, saraylar ve kulelerin ziyaretçi sayısında ciddi bir düşüş olunca altı tarihi mekânın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), İngiltere’nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu. Üstelik bu durumla kraliyette ilk kez karşılaşılıyor.

HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80’ini biletlerden sağladıklarını belirterek “Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız” dedi. Muhafızların örgütlü olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası’nın Genel Sekreteri Mark Serwotka, işten çıkarmaları “utanç verici” diye niteledi ve “Üyelerimiz kraliyet mücevherlerinin ve tarihi mekanların korunmasına katkıda bulunuyor. Pandeminin bedelini onlar ödemeli” dedi.