Kraliçe Elizabeth’in Windsor Kalesi’ndeki 94’üncü doğum gününe aile üyeleri katılmadı

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth 21 Nisan’da 94 yaşına girdi. Fakat doğum günü her yıl haziran ayında Buckingham Sarayı’nda binlerce kişinin katılımıyla kutlanıyor. Bu yıl ise Trooping The Colour resmi geçidi ilk kez Windsor Kalesi’nde düzenlendi ve 20 dakika sürdü. Kraliçeye iki görevli eşlik etti. Kurulan özel bir platformda muhafız alayının konserini dinleyen Elizabeth sosyal mesafe kuralına uydu ve muhafızlarla arasına mesafe koydu.

Daha önceden Londra’da yapılan geleneksel kutlamalara ailenin hepsi katılıyordu. Ne var ki bu kez kutlamalara kraliçe tek başına katıldı ve Kraliyet Ailesi Elizabeth’in yanında olamadı…