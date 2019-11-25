Kraliçe II. Elizabeth Prens Andrew’un doğum günü kutlamalarını iptal etti

Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'un tecavüz skandalına adının karışmasının ardından deliye döndü. Kraliçe oğlundan tüm görevleri aldığı gibi şimdi de 60'ncı doğum günü partisini de iptal etti...

Kraliçe II. Elizabeth, ikinci oğlu Prens Andrew’un adının tecavüz skandalına karışmasının ardından, geçen hafta oğlunun tüm kraliyet görevlerini elinden almış, hatta saraydaki odasını da boşalttırmıştı. Bunun üzerine Andrew, geri dönmek istediğini yazdı. Ancak Daily Mail’in haberine göre, Prens Andrew’un kalıcı bir şekilde emekli olması kararına varıldı. Üstelik bunu sağlayan da abisi Prens Charles…

Öte yandan Prens Andrew için düzenlenecek 60. yaş doğum günü partisi de Kraliçe II. Elizabeth tarafından iptal edildi. Her zaman Kraliçe tarafından korunan Andrew'un yarattığı krize el koyan Prens Charles, bu sayede halkın gözünde sempati toplamış oldu.

Kraliçe 67 yıldır tahtta. 50 yıldır tahtı bekleyen Prens Charles'ın ancak Kraliçe ölünce kral olabileceği sanılıyordu. Ancak bu olay sonrası Kraliyet'in itibarını koruyan Prens Charles'ın hakimiyetiyle Kraliçe büyük bir darbe aldı. Kraliyete yakın kaynaklara göre, Charles bir yıl içinde tahta oturacak.