Kraliyet Ailesi, işe alım sırasında sıradışı bir test uyguluyor

Kraliyet Ailesi hakkında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Meğer sarayda temizlik görevlisi olarak çalışabilmek için çok dikkatli olmanız gerekiyormuş. Zira Kraliçe sizi sıradışı bir teste tabii tutabilir...

Kraliyet Ailesi hakkında ortaya çıkan bir detay herkesi şaşkına uğrattı. Sandringham Sarayı’nda işe alım bölümünün başkanı olan Tracey Waterman, saraya alınacak temizlik görevlisinin çok ince bir dikkat testinden geçirildiğini anlattı.

Sarayda temizlik görevlisi olabilmeniz için bir kere son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zira her an bir teste tabii tutulabilirsiniz. Bir temizlik görevlisinin detayları fark edebilmesi aranan özelliklerden biri olduğunu belirten Waterman, temizlik görevlisine yaptıkları testi şöyle anlatıyor: “Bu konuda olağanüstü yetenekli olması gerekiyor adayın. Bunun için geçilmesi gereken test ise odadaki ölü sineği bulmak. Bu sinek odanın herhangi bir yerine, halının üzerine ya da şöminenin önüne bilerek konuluyor. Temizlik görevlisi adayının bu sineği fark etmesi gerekiyor. Üstelik sadece bu da yeterli değil. Sineği fark edip eğilerek onu bulunduğu yerden alması gerekiyor.”

Waterman’ın söylediğine göre 10 adaydan sadece yarısı ölü sineği bulabiliyor. Geri kalanı fark etmiyor. Detaylara gereken önemi vermediği için de işe alınmıyor. Bu arada kraliçenin temizlik görevlileri haftada 7 gün çalışıyor. Aldıkları aylık ücret ise 1228 sterlin.