Kraliyet Ailesi’nin asla kullanmadığı 6 kelime!

Kraliyet Ailesi'nin sıkı kuralları olduğunu, çeşitli protokollere uyulması gerektiğini herkes biliyor. Şimdi de bir rivayete göre meğer kraliyetin yasakladığı 6 kelime varmış ve bunlar asla kullanılmıyormuş!

Sıkı protokoller, katı kurallar, görgü kuralları derken aslında Kraliyet Ailesi’nin bir üyesi olmak cazipken, bazen itici gelebiliyor. Üstelik uyulması gereken kuralların ne kadar sıkıcı olduğunu öğrendiğinizde ‘Ne kadar saçma’ demekten kendinizi alamıyorsunuz. Örneğin kraliyette asla kullanılmaması gereken kelimeler gibi…

Bir iddiaya göre Pardon, Posh, Çay, Parfüm, Salon ve Tuvalet kelimeleri Kraliyet Ailesi’nin yasaklılar listesindeymiş. Pardon demek yasak çünkü İngiliz kraliyet ailesi karşıdaki kişiden söylediği şeyi tekrarlamasını isteğinde, ‘pardon’ yerine basit bir özür dilerimi daha uygun görüyorlar.

Üst sınıfları tanımlamak için kullanılan posh kelimesi, kraliyet ailesi tarafından asla hoş karşılanmıyormuş. zira kendilerini lüks ve üst sınıf olarak tanımlamak yerine, akıllı olarak tanımlamayı tercih ediyorlarmış…

Parfüm kelimesinin yasak olması hayli ilginç ama kraliyet kadınları meğer parfüm yerine ‘Koku’ kelimesini kullanmayı tercih ediyormuş… Bir diğer ilginç kelime ‘Çay’… Akşam yemeğini asla ‘Çay saati’ olarak tanımlamazlarmış ve onun yerine sarayda belli bir saatte akşam yemeği için özel olarak toplanılırmış. ‘Tuvalet’ kelimesi yerine ‘Lavabo’ tercih eten kraliyet üyeleri, ‘Tuvalet’ demekten kaçınırlarmış…

Son yasaklı kelime ise ‘Salon’… Buckingham Sarayı'nda çok sayıda büyük salon vardır. Ancak alışık olduğumuz gibi tek bir büyük salon yoktur. Bu yüzden kraliyet ailesi üyeleri, oturma odasında veya misafir odasında dinlenirlermiş ve salonu kullanmazlarmış.

