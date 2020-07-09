Kraliyet Ailesi’nin mücevherlerinin değeri 3 milyar sterlin olarak açıklandı

Britanya Kraliyet Ailesi’ne ait saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140’tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değerleri açıklandı. Buna göre sadece mücevherlerin değeri 3 milyar sterlinden fazla.

Satılma şansının neredeyse olmadığı mücevher koleksiyonuna fiyat biçmenin zor olduğu ifade eden Britanya medyası, dünyanın en büyük biçimli elması da olan Cullinan I’i de içeren 23 bin 758 değerli taş içerdiğini kaydetti. Koleksiyona en son eklenen mücevherin ise 1953’te taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth’e sunulan bir dizi 22 karat altın bilezik oldu.

Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward’ın tacı oldu ifade edildi. Tacın, 1661’de Charles II’nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi.