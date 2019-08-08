Kreş seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Hangi sorular sorulmalıdır?

Bebeğiniz dünyaya geldi ve bebeklik döneminden çıktı artık daha sosyal, daha eğitici ve öğretici zaman geçirmek için kreş başvurularınızı yapmak istiyorsunuz ama kararsızlık sizi kuşkulandırıyorsa bu yazımızı okumanızda fayda var. "Kreş seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Kreş seçerken hangi sorular sorulmalıdır?" gibi sorularınızın yanıtları haberimizde...

Çocuğunuzla her zman birlikte vakit geçirmek istersiniz. Onun gelişimi için onun hayatına bir takım yenilikler katmak ve onun mutlu olmasını herseyden çok istersiniz. Bazen iş hayatınız bazen ev işleriniz bunun önüne geçer. Bazı anne ve babalar çocuklarını idare etmek için tablet, televizyon, telefon gibi kitle iletişim araçları ile onları oyalamaya çalışırlar. Bu alışkanlık zamanla çocukta asosyallik, saldırganlık, konuşma bozukluğu, sıkılgan ruh hali gibi duygu durum bozuklukları yaratır. Çocuğunuza bu araçlardan uzak tuttuğunuzda da sorun çıkarır. Zamanı geldiğinde çocuğunuz tabi ki interneti ve telefonu kullanmalı ama küçük yaşlarda çocuklarda geri dönüşümü zor olan davranışlar kazandırabiliyor.

3- 4 yaş gibi yaş grubu kreşe verildiğinde çocuğunuzdan çok büyük bilgi birikimi beklemeyin çünkü çocuğunuz şu an oynuyor, eğleniyor ve öğrenebildiklerini hafızasını kaydediyor. Kreş çocuğunuzun sosyalleşmesi, paylaşım yapabilmesi adına hız kazandırıyor. 2-3 yaş bebeğinizin anne sevgisine derinden ihtiyacı olduğu zaman dilimdir. Kreşe vermeden önce onun buna hazır olup olmadığından emin olmanızda fayda vardır.

KREŞ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? İŞTE SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Kreş seçimi yaparken çevrenizdeki kreşler hakkında yorumları öğrenmekte size bilgi verebilir. Kreşteki tüm öğretmenlerin davranışları , eğitimleri oldukça önemlidir. Kreş seçimi yaparken kreşin evinize yakın olması çocuğunuzu boş yere yormayacak ve ulaşımı kolay olacaktır. Peki kreş seçimi yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz ve ne tarz sorular sormalıyız?

-Çocuklar her an gözetim altında mı?

2-3 yaş çocuklar bir anlık dalgınlığa gelmezler her an kontrol edilmesi gerekir.

-Öğretmenler ne kadar deneyimli?

Öğretmenlerin çocuk gelişimi ve pedagojİ eğitimine sahip olması ve meslekte en az üç yıllık deneyim kazanmış olması gerekir.

-Bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor?

Uzmanlar ‘3 yaş grubu bir öğretmene 6 kişi düşmeli ve sınıftaki öğrenci sayısı 15'i geçmemelidir’ diyor.

– Güvenlik önlemleri yeterli mi?

Oluşabilecek herhangi kötü bir olayın önüne geçebilmek için mutlaka güvenlik önlemleri alınmalıdır.

-Okulda pedagog ve psikolog var mı?

Pedagog ve psikolog çocuğunuzu daha iyi tanımada yardımcı olacak onun davranışlarını size sunarak sizi bilgi sahibi edecektir. Olumsuz davranışlarında size adeta bir yol gösterici olacaktır.

-Hijyene dikkat ediliyor mu?

Düzenli temizlik yapılmalı ve ortam hijyenik olmalıdır. Çocuklarınızın okulda tükettikleri yiyeceklerde hijyen kriteri oldukça önemlidir.