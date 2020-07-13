Kreşe gitmek istemeyen çocuğu nasıl ikna etmeli?

Kreş çocuğun aileden ilk kez ayrıldığı, sosyalleştiği ve becerilerini geliştirdiği bir kurumdur. Özellikle çalışan aileler ya da çocuğunun okul öncesi iyi bir eğitim almasını sağlamak için birçok ebeveyn çocuklarını kreşe gönderme ihtiyacı duyabilir. Ancak kreşe gitmeyi reddeden çocuklar için kreş deneyimi bazen kabusa dönebilir. Peki kreşe gitmek istemeyen çocuğu nasıl ikna etmek gerekir? İşte yanıtları…

Uzmanlar okula gitmek istemeyen çocukların genellikle anne ve baba ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve korku yaşayan çocuklar olduğunu belirtiyor. Kreşe giden çocuklar evinden ilk defa uzaklaşır ve sosyal bir hayatla tanıştığında biraz afallayabilir. Çocukların evdeki güvenli ortamdan uzaklaşacak olması, istediği oyunu istediği zaman oynamayacak olması, yeni kurallar ve bazı sınırlar çocuğun kreşe gitmek isteme sebepleri arasında yer alabilir. Kreşe gitmek istemeyen çocuğunuzu ikna etmek için aşağıda sıraladığımız bazı yöntemleri uygulayarak oluşabilecek travmaları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o yöntemler…

KREŞE GİTMEK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR NASIL İKNA EDİLİR?

* Anne babasından ilk defa ayrılacak olan çocukların uzun süre böyle bir ayrılığa alışması zor olabilir. Bu nedenle başlangıçta kısa aralıklarla kreşe gitmesi daha faydalı olacaktır.

* Çocuğunuz kreşe başlamadan önce okul için gerekli malzemeleri birlikte satın alarak onun kreşe daha heyecanlı gitmesini sağlayabilirsiniz.

* Oyuncak günlerinde istediği oyuncakları okula götürmesini sağlamak onun motivasyonunu arttırabilir.

* Gideceği kreşte tanıdığınız bir ailenin çocuğu varsa önceden arkadaşlık yapmalarını sağlayabilirsiniz.

* Çocuğunuz kreşe başladığında orada öğreneceği birçok şey olduğunu ve becerilerinin gelişeceğini ona anlatın.

* Okula giderken giyeceği giysileri kendilerinin seçmesine izin verin.

* Çocuğunuzun verdiği tepkilere karşı anlayışlı olmak, şiddet kullanmaktan ve korkutmaktan kaçınılmalıdır.

* Ebeveynlerin çocuğunu kreşe gönderme fikrinde kararlı olduğunu hissettirmeleri gerekebilir.

* Çocuğunuz kreşe başlamadan önce onun yeni bir hayata hazır olup olmadığından emin olmanız gerekir. Örneğin, kendi yemeğini yiyebiliyor olması, tuvalet eğitimini tamamlaması, paylaşmayı ve sosyal hayata hazır olması, ailesinden uzun saatler ayrı kalabiliyor olması gibi bazı durumlar çocuğunuzun kreşe başlarken daha kolay adapte olmasını sağlayabilir.