Balık yağına alternatif olarak hızla popülerlik kazanan bir takviye olan Krill yağı, balinalar, penguenler ve diğer deniz canlıları tarafından tüketilir. Balık yağı gibi, sadece deniz kaynaklarında bulunan omega-3 yağ türleri olan dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) kaynağıdır. Vücutta önemli işlevlere sahiptirler ve çeşitli sağlık yararları bulunur. Peki, Kril yağı nedir? Krill yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Krill yağı, balık yağına benzer yağ asitleri içerir. Bu yağların ödemi azaltan, kolesterolü düşüren ve kan trombositlerini daha az yapışkan hale getiren faydalı yağlar olduğu düşünülmektedir. Kan trombositleri daha az yapışkan olduğunda pıhtı oluşturma olasılıkları daha düşüktür. Peki, Krill yağı nedir? Krill yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KRİLL YAĞI NEDİR?

Omega 3'ün bir üst biçimi olarak tanımlanan Krill yağı, suyu soğuk ve temiz okyanuslarda yaşayan krill (Euphausia superba)adı verilen karides benzeri bir kabukludan elde ediliyor. Okyanusun soğuk sularında bulunurlar. Balinalar, penguenler ve diğer deniz canlıları tarafından tüketilir. Norveççe’de “krill” kelimesi “balina yemi” anlamına gelir. Krill, okyanusta bir besin kaynağı olarak tükettikleri plankton nedeniyle pembe veya kırmızı bir görünüme sahiptir.

Krill yağındaki en önemli bileşenlerden ikisi, balık yağındakilere benzer omega-3 yağ asitleri ve esas olarak fosfatidilkolin (alternatif olarak deniz lesitini olarak adlandırılır) olmak üzere fosfolipit türevli yağ asitleridir (PLFA). Krill yağı ayrıca, anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri olan astaksantin adı verilen pembe-turuncu bir pigment içerir.

KRİLL YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür, iyi kolesterolü artırır.

– Kalp krizi ve koroner arter hastalığı riskini azaltır.

– Zihin fonksiyonlarını geliştirir.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olur.

– İltihapla mücadeleye yardımcıdır.

– Adet ağrısını ve adet öncesi sendromun (PMS) semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

– Cildi yeniler ve yaşlılık belirtilerinin azalmasını sağlar.

– Yaralar ve ufak kesiklerin hızla şekilde iyileşmesini sağlar.

– Gözleri sağlıklı tutar.

– Karaciğer fonksiyonunu sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Krill yağının, ağız kokusu, ishal, baş ağrısı, göğüste ağrılı yanma hissi, mide rahatsızlığı gibi yan etkileri olabilir. Kabuklu deniz hayvanlarına veya herhangi bir deniz ürününe alerjisi olanların krill yağı kullanmaması; kan sulandırıcı ilaç alan hastaların, hamilelerin ve çocuk emziren annelerin ise hekime danışmaları önerilir.