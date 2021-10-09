Kripto bağımlıları için rehabilitasyon merkezi

Birleşik Krallık'taki bir klinik, kripto para ticaretini bir bağımlılık haline getiren ve profesyonel yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek için hizmet veriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yıllarda kripto para işiyle uğraşan ve hayatını Dogecoin’e sabitleyen pek çok insan var. Alkol, kumar ve zararlı madde bağımlılığı gibi kripto para bağımlılığı da modern hayatın sorunları arasına girmeye başladı.

İngiltere’den bir klinik de bu bağımlılıkla mücadele etmek için hizmet vermeye başladı.

1988’den beri çeşitli bağımlılıklardan muzdarip hastaları tedavi eden Castle Craig, hizmetlerini kripto para ticareti bağımlıları için genişletti. Ayrıca, Input’a göre, tedavi hızla kliniğin en popüler seçeneklerinden biri haline gelmeye başladı.

Terapist Tony Marini, bu özel tedaviyle ilgili aramaların geçen yıl on kattan fazla arttığını söyledi. Marini sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Alım satım sürecinin -yatırımların hızla çoğalması veya bir gecede değer kaybetmesi ihtimali- hastalarda tıpkı kumar oynarken olduğu gibi bir dopamin artışına neden oluyor. Bu da onları tekrar tekrar bu döngünün peşinden koşmaya bağlayabiliyor.

Kripto para birimi çok yeni bir fenomen olduğu için, çoğu terapist veya psikiyatristin bu tür bağımlılıkları tedavi etme konusunda bilgili olmadığını ve hatta bu tip sorunların var olduğunu bile bilmediğini belirtmek önemli.”

Henüz yeni bir alan olduğu için Marini, böyle bir bağımlılık için hangi tedavi yöntemlerinin en iyi sonucu verdiğine dair yeterli bir araştırmanın olmadığına da dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın köpeğinin adını taşıyan kripto para bir günde yüzde 2400 değerlendi

İlginizi Çekebilir Kripto parada servetini kaptırdı, yuvası dağıldı