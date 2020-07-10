Kripto paraya normalleşme sürecinde ilgi artıyor

Corona virüsü ardından ülkeler ve şirketler dijital para için hazırlıklar yaparken, Türkiye’de de dijital varlık işlem platformu sayısı da hızla artıyor.Pandemi sonrası kripto paralara ilginin daha da arttığı Türkiye’de geçtiğimiz yıl kurulan ‘Tomya’ adlı şirket, yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmayı başardığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası özellikle dijital varlık platformlarına bireysel ve kurumsal şirketlerin ilgisi daha da arttı. Son yılların yükselen dijital para piyasası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aktif bir şekilde kullanılıyor. Her geçen gün sektöre yeni borsalar katılıyor. ‘Türkiye'nin güvenilir, hızlı ve 7/24 telefonla ulaşılabilen Kripto Para Borsası olma' hedefiyle geçen yıl kurulduğunu belirten Tomya da, yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmayı başardığını duyurdu.

UZMANLARA GÖRE DİJİTAL PARA PİYASASININ İNSANLAR ARASINDA KULLANILMASI YAYGINLAŞIYOR



Uzmanlara göre bugün itibari ile 5 binin üzerinde kripto para çeşidi olan ve 800 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış bir piyasa olan dijital para piyasası her gün daha da hareketleniyor. Kullanıcılarına dijital para borsalarında hizmet vermeye başlayan ‘Tomya' adlı dijital varlık işlem platformu, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Tether (USDT) alım satım işlemlerini gerçekleştirdiğine dikkat çekti.(DHA)